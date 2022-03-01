Ты – дно. Пошел на х*й! Польский легионер Динамо написал российскому коллеге

Кендзера в шоке от позиции Тарасова / Фото: Коллаж: Сегодня

Нападение России на Украину никого не оставило равнодушным. Высказался по этому поводу и футболист Динамо Томаш Кендзера.

Поляк обратился к бывшему игроку сборной России Дмитрию Тарасову, который до сих пор не замечает страшной трагедии.

"Ты – просто дно человек. Не знаешь, что у нас в Украине творится. Пошел ты на х*й.

Надеюсь, прочитаешь это сообщение. Все люди, которые поддерживают российских оккупантов в войне, – идите вы все на х*й", – написал Кендзера в личном сообщении Тарасову.