Тролінг 99-го рівня: чому найдорожчий форвард МЮ має прізвисько 007

Вінгер англійського Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо ніяк не може перервати свою безгольову серію, за що отримав смішне прізвисько від телевізійників

Найдорожчий нападник МЮ Джейдон Санчо отримав прізвисько 007 / Фото: Колаж: Сьогодні

Телеканал Sky Sport жорстко знущався з футболіста МЮ Санчо, порівнявши його з культовим персонажем Джеймсом Бондом, відомим як агент 007.

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Під час ефіру ведучі телеканалу пожартували з футболіста, порівнявши статистику Санчо з кодовим номером Бонда .

"Вони звуть мене 007: 0 голів, 0 асистів, 7 ігор", – підписали автори сюжету текст на екрані.

Справді, у семи зіграних матчах англійської Прем'єр-ліги Джейдон не зміг зробити жодної результативної дії.

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Нагадаємо, що вихованець Вотфорда та Манчестер Сіті перейшов до складу "червоних дияволів" з дортмундської Борусії влітку 2021 року за 85 мільйонів євро. Наразі його трансферна вартість, за даними Transfermarkt становить 90 млн.

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Санчо, разом з португальцем Бруно Фернандеш є найдорожчими футболістами Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що у недавньому поєдинку АПЛ "червоні дияволи" зганьбилися на Олд Траффорд, програвши Ліверпулю 0:5. Цей розгром Джейдон Санчо спостерігав із лави запасних.