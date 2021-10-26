Тролінг 99-го рівня: чому найдорожчий форвард МЮ має прізвисько 007

Телеканал Sky Sport жорстко знущався з футболіста МЮ Санчо, порівнявши його з культовим персонажем Джеймсом Бондом, відомим як агент 007.
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Під час ефіру ведучі телеканалу пожартували з футболіста, порівнявши статистику Санчо з кодовим номером Бонда .
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"Вони звуть мене 007: 0 голів, 0 асистів, 7 ігор", – підписали автори сюжету текст на екрані.
Справді, у семи зіграних матчах англійської Прем'єр-ліги Джейдон не зміг зробити жодної результативної дії.
Нагадаємо, що вихованець Вотфорда та Манчестер Сіті перейшов до складу "червоних дияволів" з дортмундської Борусії влітку 2021 року за 85 мільйонів євро. Наразі його трансферна вартість, за даними Transfermarkt становить 90 млн.
Санчо, разом з португальцем Бруно Фернандеш є найдорожчими футболістами Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, що у недавньому поєдинку АПЛ "червоні дияволи" зганьбилися на Олд Траффорд, програвши Ліверпулю 0:5. Цей розгром Джейдон Санчо спостерігав із лави запасних.