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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Троллинг 99-го уровня: почему самый дорогой форвард МЮ носит прозвище 007

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
26 октября, 20:07
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Вингер английского Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо никак не может прервать свою безголевую серию, за что получил смешное прозвище от телевизионщиков
Самый дорогой нападающий МЮ Джейдон Санчо получил прозвище 007
Самый дорогой нападающий МЮ Джейдон Санчо получил прозвище 007 / Фото: Коллаж: Сегодня

Телеканал Sky Sport жестко поиздевался над футболистом МЮ Санчо, сравнив его с культовым персонажем Джеймсом Бондом, известным как агент 007.

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Во время эфира, ведущие телеканала подшутили над футболистом, сравнив статистику Санчо с кодовым номером Бонда.

"Они зовут меня 007: 0 голов, 0 ассистов, 7 игр", – подписали авторы сюжета текст на экране.

Действительно, в семи сыгранных матчах английской Премьер-лиги Джейдон не смог сделать ни одного результативного действия.

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Напомним, что воспитанник Уотфорда и Манчестер Сити перешел в состав "красных дьяволов" из дортмундской Боруссии летом 2021 года за 85 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt составляет 90 млн.

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Санчо, вместе с португальцем Бруно Фернандешем являются самыми дорогостоящими футболистами Манчестер Юнайтед.

Напомним, что в недавнем поединке АПЛ "красные дьяволы" опозорились на Олд Траффорд, проиграв Ливерпулю 0:5. Этот разгром Джейдон Санчо наблюдал со скамейки запасных.

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