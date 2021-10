Не вміє програвати? Роналду грубо порушив правила на гравцеві Ліверпуля, спровокувавши бійку

В кінці першого тайму португальський форвард штовхнув і вдарив у живіт захисника червоних Кертісу Джонса, за що отримав тільки жовту картку. Гравець Ліверпуля укрив м'яч корпусом біля лицьової, після чого Роналду у відборі жбурнув суперника через стегно.

Це призвело до сутички за участю гравців обох команд, так як за Джонса заступилися партнери по Ліверпулю. В результаті Роналду отримав жовту картку, хоча деякі вболівальники вважають, що його поведінка тягнула навіть на вилучення.

Find a friend who will always be there for you like how Fernandes is always there for Ronaldo in midst of troubles. pic.twitter.com/yjgFN86ggd