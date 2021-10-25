Не вміє програвати? Роналду грубо порушив правила на гравцеві Ліверпуля, спровокувавши бійку

Нападаючий Кріштіану Роналду грубо порушив правила на 45-й хвилині матчу Манчестер Юнайтед – Ліверпуль, в якому манкуніанці пропустили п'ять голів

Лідер Манчестера посварився з гравцями Ливерпуля / Фото: REUTERS

В кінці першого тайму португальський форвард штовхнув і вдарив у живіт захисника червоних Кертісу Джонса, за що отримав тільки жовту картку. Гравець Ліверпуля укрив м'яч корпусом біля лицьової, після чого Роналду у відборі жбурнув суперника через стегно.

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Це призвело до сутички за участю гравців обох команд, так як за Джонса заступилися партнери по Ліверпулю. В результаті Роналду отримав жовту картку, хоча деякі вболівальники вважають, що його поведінка тягнула навіть на вилучення.

Find a friend who will always be there for you like how Fernandes is always there for Ronaldo in midst of troubles. pic.twitter.com/yjgFN86ggd - STONZY (@AfariAndrews) October 24, 2021

Поєдинок дев'ятого туру АПЛ між Манчестер Юнайтед і Ліверпулем завершився принизливою поразкою манкуніанців з рахунком 0:5.

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У поточному сезоні АПЛ 36-річний португалець у складі Манчестер Юнайтед провів шість матчів і забив три м'ячі.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став жертвою шахрайки, якій сам же довірив свої кредитні картки. Збиток досяг шестизначної суми.