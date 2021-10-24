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Манчестер Юнайтед зганьбився на "Олд Траффорд"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 жовтня, 20:28
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Команда Юргена Клоппа домоглася неймовірної перемоги, відвантаживши "червоним дияволам" на їхньому полі відразу п'ять м'ячів
Ліверпуль декласував Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд"
Ліверпуль декласував Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" / Фото: Колаж: Сьогодні

У центральному матчі 9-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль на виїзді розгромив Манчестер Юнайтед з рахунком 5:0. Ми вели онлайн матчу Манчестер Юнайтед – Ліверпуль .

Хто б міг подумати, що вже до 50 хвилині один з найкращих голкіперів сучасності Давид Де Хеа пропустить відразу п'ять м'ячів? Саме це сталося на "Олд Траффорд" цього вечора. По голу забили Набі Кейта і Діогу Жота, а потім хет-трик оформив Мохаммед Салах.

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Манчестер Юнайтед зумів відповісти лише голом Кріштіану Роналду, але взяття воріт було скасовано після перегляду VAR. А коли в середині другого тайму Поль Погба заробив вилучення, розрив в рахунку міг стати ще більше непристойним. Але Ліверпуль зменшив оберти.

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Вперше мерсисайдці на "Олд Траффорд" перемогли з розривом у п'ять м'ячів. Результат історичного поєдинку відкинув команду Уле Гуннара Сульшера на 7 місце в турнірній таблиці. Амбіції МЮ поборотися за чемпіонство, безумовно, знатно похитнулися.

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