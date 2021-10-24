Манчестер Юнайтед опозорился на "Олд Траффорд"

Команда Юргена Клоппа добилась невероятной победы, отгрузив "красным дьяволам" на их поле сразу пять безответных мячей

Ливерпуль деклассировал Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" / Фото: Коллаж: Сегодня

В центральном матче 9-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на выезде разгромил Манчестер Юнайтед со счетом 5:0. Мы вели онлайн матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль.

Кто бы мог подумать, что уже к 50 минуте один из лучших голкиперов современности Давид Де Хеа пропустит сразу пять мячей? Именно это произошло на "Олд Траффорд" этим вечером. По голу забили Наби Кейта и Диогу Жота, а затем хет-трик оформил Мохаммед Салах.

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Манчестер Юнайтед сумел ответить лишь голом Криштиану Роналду, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR. А когда в середине второго тайма Поль Погба заработал удаление, разрыв в счете мог стать еще больше неприличным. Но Ливерпуль сбавил обороты.

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Впервые мерсисайдцы на "Олд Траффорд" победили с разрывом в пять мячей. Исход исторического поединка отбросил команду Уле Гуннара Сульшера на 7 место в турнирной таблице. Амбиции МЮ побороться за чемпионство, безусловно, знатно пошатнулись.