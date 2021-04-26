Трофей замість краватки: Генк виграв Кубок Бельгії

У фінальному матчі за Кубок Бельгії Генк обіграв Стандард і п'ятий раз у своїй історії завоював почесний трофей

Пам'ятаєте анекдот. Коли тренер каже команді, що найкращим подарунком на день народження для нього буде перемога. І команда хором відповідає: "Пізно, ми вже краватку купили". Футболісти Генка зробили шикарний подарунок своєму тренеру Ханнесу Вольфу на 40-річчя, яке той відзначав нещодавно. Генк виграв Кубок Бельгії.

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У фінальному поєдинку Генк розібрався зі Стандардом – 2:1 (Дзюня, 47, Бонгонда, 79 – Мулека, 83).

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Для Генка цей трофей став уже п'ятим в історії – 1998, 2000, 2009 2013, 2021. Стандард дев'ятий раз програв у фіналі, перемагав – вісім разів.

Раніше ми розповідали, що Роман Яремчук видав неймовірний матч в чемпіонаті Бельгії. Український форвард Гента забив два голи і зробив результативну передачу.

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