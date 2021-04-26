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Трофей вместо галстука: Генк выиграл Кубок Бельгии

26 апреля, 08:36

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В финальном матче за Кубок Бельгии Генк обыграл Стандард и пятый раз в своей истории завоевал почетный трофей

Помните анекдот. Когда тренер говорит команде, что лучшим подарком на день рождения для него будет победа. И команда хором отвечает: "Поздно, мы уже галстук купили". Футболисты Генка сделали шикарный подарок своему тренеру Ханнесу Вольфу на 40-летие, который тот отмечал недавно. Генк выиграл Кубок Бельгии.

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В финальном поединке Генк разобрался со Стандардом – 2:1 (Дзюня, 47, Бонгонда, 79 – Мулека, 83).

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Для Генка этот трофей стал уже пятым в истории – 1998, 2000, 2009, 2013, 2021. Стандард девятый раз проиграл в финале, побеждал – восемь раз.

Ранее мы рассказывали, что Роман Яремчук выдал невероятный матч в чемпионате Бельгии. Украинский форвард Гента забил два гола и сделал результативную передачу.

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Генк Кубок Бельгии Стандард
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