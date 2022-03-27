Три хвилини на гол. Результативне повернення Еріксена до збірної Данії

Данський півзахисник Крістіан Еріксен вперше зіграв за збірну після тяжкої травми та одразу забив

Результативний камбе Еріксена / Фото: Колаж: Сьогодні, Facebook DBU

Наразі європейські збірні, які кваліфікувалися у стадію плей-офф, визначають хто поїде на чемпіонат світу до Катару, учасники мундіалю зосередилися на контрольних зустрічах.

Одним із центральних поєдинків стало протистояння Нідерландів та Данії. Не обійшлося без підтримки України – гравці вийшли на матч у відповідних футболках, а капітани команд Ван Дейк та Шмейхель одягли синьо-жовті пов'язки

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Головною подією цього вечора стало повернення Крістіана Еріксена на поле у футболці збірної Данії після подолання важкого відновлення через проблеми з серцем.

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Камбек хавбеку вдався на славу. Після виходу на заміну у перерві, Еріксену знадобилося лише 174 секунди, щоб забити м'яч. Емоцій команді та самому гравцю це додало, але на той час Данія вже програвала 1:3. Відігратися так і не вдалося, ба більше Нідерланди організували ще одне взяття воріт.

Контрольні матчі

Нідерланди – Данія 4:2 (Бергвейн 16', 71', Аке 29', Депай 38' (П) – Вестергорд 20', Еріксен 48')

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Ірландія – Бельгія 2:2 (Огбене 35', Браун 85' – Батшуайї 12', Ванакен 58')

Катар – Болгарія 2:1 (Афіф 27', Хухі 75' – Десподов 60')

Англія – Швейцарія 2:1 (Шоу 45+1', Кейн 78' (П) – Емболо 22')

Іспанія – Албанія 2:1 (Ф.Торрес 75', Ольмо 90' – Узуні 85')

Німеччина – Ізраїль 2:0 (Гаверц 36', Вернер 45+1')