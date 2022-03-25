Чемпіон Європи за бортом! Італія вдруге поспіль не виходить на ЧС

Команда Роберто Манчіні сенсаційно поступилася вдома Північній Македонії і тепер не зіграє на Мундіалі в Катарі

Збірна Північної Македонії залишає італійців за бортом ЧС-2022 / Фото: Getty Images

У четвер пройшли чотири поєдинки раунду плей-офф відбору на ЧС-2022 у Європі. Одним із найнецікавіших матчів бачилася дуель Італії та Північної Македонії.

Чинний чемпіон Європи виглядав явним фаворитом на тлі балканського середняка, який дивом вийшов на останній Євро і не без проблем опинився в стиках.

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Важко було припустити, що найкраща команда Старого Світу може пропустити чемпіонат світу. Проте команда Роберто Манчіні зуміла зробити неприємний сюрприз своїм фанатам.

Поєдинок нічим не відрізнявся від типової зустрічі фаворита та андердогу. "Скуадра Адзурра" завдала понад 30 ударів у бік воріт суперника, але з них лише п'ять летіли у площину, де надійно грав Дмітрієвскі.

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Македонці ж рідко переходили центр поля та обмежилися мінімумом ударів. Балканська команда вже готова була терпіти і овертайми, проте доля подарувала їм щасливий момент.

На 90+2 хвилині матчу Трайковскі метрів у 30 воріт опинився з м'ячем в оточенні чотирьох італійських гравців. Форвард вирішив ударити не дивлячись на удачу і це застало Доннаруму зненацька. М'яч точно прилетів у нижній кут воріт, який Джіджі не встиг прикрити.

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Часу відігратися в Італії не залишалося. Таким чином, македонцям творять сенсацію і виходять у фінал стиків на Португалію. А ось "Скуадра Адзурра" пропустить другий чемпіонат світу поспіль.

Нагадаємо, що у 2018 році італійців на турнір не пустили шведи, однак через три роки команда під керівництвом Манчіні виграла чемпіонат Європи. Тепер же й сам Роберто зазнав ганебних хвилин провалу.