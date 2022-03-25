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Чемпион Европы за бортом! Италия второй раз подряд не выходит на ЧМ

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25 марта, 00:12
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Команда Роберто Манчини сенсационно уступила дома Северной Македонии и теперь не сыграет на Мундиале в Катаре
Сборная Северной Македонии оставляет итальянцев за бортом ЧМ-2022
Сборная Северной Македонии оставляет итальянцев за бортом ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

В четверг прошли четыре поединка раунда плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Европе. Одним из самых неинтересных матчей виделась дуэль Италии и Северной Македонии.

Действующий чемпион Европы выглядел явным фаворитом на фоне балканского середняка, который чудом только вышел на последний Евро и не без проблем оказался в стыках.

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Тяжело было представить, что лучшая команда Старого Света может пропустить чемпионат мира. Однако команда Роберто Манчини сумела преподнести неприятный сюрприз своим фанатам.

Поединок ничем не отличался от типичной встречи фаворита и андердога. "Скуадра Адзурра" нанесла более 30-ти ударов в сторону ворот соперника, но из них лишь пять летели в створ, где надежно играл Дмитриевски.

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Македонцы же редко переходили центр поля и ограничились минимумом ударов. Балканская команда уже готова была терпеть и овертаймы, однако судьба подарила им счастливый момент.

На 90+2 минуте матча Трайковски метрах в 30-ти ворот оказался с мячом в окружении четырех итальянских игроков. Форвард решил ударить не глядя на удачу и это застало Доннаруму врасплох. Мяч точно прилетел в нижний угол ворот, который Джиджи не успел прикрыть.

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Времени отыграться у Италии уже не оставалось. Таким образом, македонцам творят сенсацию и выходят в финал стыков на Португалию. А вот "Скуадра Адзурра" пропустит второй чемпионат мира подряд.

Напомним, что в 2018 году итальянцев на турнир не пустили шведы, однако спустя три года команда под руководством Манчини выиграла чемпионат Европы. Теперь же и сам Роберто испытал не себе позорные минуты провала.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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