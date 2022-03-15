Повернення залізного Кріса! Еріксен вперше викликаний до збірної після зупинки серця

У червні минулого року хавбек ледь не помер на полі під час Євро-2020, а тепер готовий знов одягнути футболку національної команди.

Крістіан Еріксен повертається до збірної Данії

Минулого літа стався один із найстрашніших епізодів у сучасному футболі. Під час матчу Євро-2020 між Данією та Фінляндією сталася зупинка серця у Крістіана Еріксена.

Хавбека Інтера вдалося врятувати, однак після цього він не з'являвся на полі пів року. Справа в тому, що Крістіану вставили кардіовертер-дефібрилятор, з яким заборонено грати у Серії А.

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Виходом став перехід Еріксена до англійського Брентфорда цієї зими. Півзахисник уже встиг провести три матчі у футболці лондонського клубу і навіть відзначився асистом.

Тепер Крістіан повертається і до національної збірної. На березневий збір наставник данців Каспер Х'юлманд включив 30-річного Еріксена до заявки з 23 футболістів.

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Нагадаємо, що Данія вийшла на ЧС-2022 з першого місця у групі, а тому у березні гратиме лише спаринги. 26-го числа скандинави зіграють із Нідерландами, а через три дні – із сербами.

Еріксен є одним з найкращих датських гравців в історії. За свою кар'єру Крістіан награв 109 матчів за національну збірну, забивши 36 голів.