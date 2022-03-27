Три минуты на гол. Результативное возвращение Эриксена в сборную Дании

Датский полузащитник Кристиан Эриксен впервые сыграл за сборную после тяжелой травмы и сразу забил

Результативный камбек Эриксена / Фото: Коллаж: Сегодня, Facebook DBU

Пока европейские сборные, которые квалифицировались в стадию плей-офф, определяют кто поедет на чемпионат мира в Катар, участники мундиаля сосредоточились на контрольных встречах.

Одним из центральных поединков стало противостояние Нидерландов и Дании. Не обошлось без поддержки Украины – игроки вышли на матч в соответствующих футболках, а капитаны команд Ван Дейк и Шмейхель надели сине-желтые повязки.

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Главным событием этого вечера стало возвращение Кристиана Эриксена на поле в футболке сборной Дании, после преодоления тяжелого восстановления из-за проблем с сердцем.

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Камбек хавбеку удался на славу. После выхода на замену в перерыве, Эриксену понадобилось всего 174 секунды, чтобы забить мяч. Эмоций команде и самому игроку это прибавило, но к тому времени Дания уже проигрывала 1:3. Отыграться так и не удалось, более того Нидерланды организовали еще одно взятие ворот.

Контрольные матчи

Нидерланды – Дания 4:2 (Бергвейн 16', 71', Аке 29', Депай 38' (П) – Вестергорд 20', Эриксен 48')

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Ирландия – Бельгия 2:2 (Огбене 35', Браун 85' – Батшуайи 12', Ванакен 58')

Катар – Болгария 2:1 (Афиф 27', Хухи 75' – Десподов 60')

Англия Швейцария 2:1 (Шоу 45+1', Кейн 78' (П) – Эмболо 22')

Испания – Албания 2:1 (Ф.Торрес 75', Ольмо 90' – Узуни 85')

Германия – Израиль 2:0 (Хаверц 36', Вернер 45+1')