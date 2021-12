Тренер роздягся до трусів: ульотне відео святкування чемпіонства в МЛС

У фіналі регулярного чемпіонату MLS грали команди Нью-Йорк Сіті та Портленд Тімберс. Ніхто із суперників не збирався віддавати чемпіонство.

Футболісти Нью-Йорк Сіті вели в рахунку до фінального свистка, але за кілька секунд до закінчення матчу пропустили гол від гравця Портленд Тімберс.

Доля чемпіонства визначилася у серії пенальті.

В підсумку – переможцем футбольної лотереї став Нью-Йорк Сіті (4:2).

