Тренер роздягся до трусів: ульотне відео святкування чемпіонства в МЛС

У фіналі регулярного чемпіонату MLS грали команди Нью-Йорк Сіті та Портленд Тімберс. Ніхто із суперників не збирався віддавати чемпіонство.
Читайте також: Найприємніше за вечір: фанати закидали футбольне поле іграшками
Футболісти Нью-Йорк Сіті вели в рахунку до фінального свистка, але за кілька секунд до закінчення матчу пропустили гол від гравця Портленд Тімберс.
Далі по темі
Доля чемпіонства визначилася у серії пенальті.
В підсумку – переможцем футбольної лотереї став Нью-Йорк Сіті (4:2).
Kept their cool when the pressure був на. #NYCFC- Major League Soccer (@MLS) December 12, 2021
The full #MLSCup shootout. pic.twitter.com/TbLpuy1sVg
Але найцікавіше почалося після закінчення матчу. Ще перед поєдинком головний тренер Нью-Йорк Сіті Ронні Дейла пообіцяв, що у разі чемпіонства відсвяткує успіх в одних трусах. І своє слово норвезький наставник дотримав.
Футбольний фахівець почав знімати одяг перед фанатською трибуною і зрештою роздягнувся до трусів. Після такого стриптизу від головного тренера вся команда стрибала від захвату.
Ronny Deila... absolute legend! #NYCFC x #MLSCup pic.twitter.com/Ra7UapGgdu- Major League Soccer (@MLS) December 12, 2021
Зазначимо, що для норвезького тренера, який другий рік працює в МЛС, це перший чемпіонський трофей у США.
Раніше Ронні Дейла вже ставав чемпіоном Норвегії з клубом Стремсгорстед та двічі чемпіоном Шотландії з Селтіком.
Раніше ми розповідали, як тренер Антверпена прийшов голим на прес-конференцію після матчу Ліги Європи.