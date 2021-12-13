Найприємніше за вечір: фанати закидали футбольне поле іграшками

Уболівальники Бетіса викинули на поле тисячі м'яких іграшок, які передадуть дітям, що потребують допомоги

Подарунок для дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Прекрасну акцію провели вболівальники Бетіса перед матчем 17 туру чемпіонату Іспанії проти Реал Сосьєдада. Фанати закидали футбольне поле іграшками.

Подібні акції фани Бетіса проводять щороку перед різдвяними святами. Іграшки передадуть до благодійного фонду, який допомагає дітям, які потребують допомоги.

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Бетіс віддячив глядачам упевненою перемогою – 4:0. Вона дозволила клубу втриматися на третьому місці у турнірній таблиці.

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У Бетіса – 33 очки, вище Севілья (34) та Реал (42).

Раніше ми писали, що під час хокейного матчу на лід викинули понад 45 тисяч іграшок.