12 грудня 21:45
ПСЖ 2
Монако 0
12 грудня 22:00 Онлайн
Реал 2
Атлетіко 0
14 грудня 22:00
Дженоа --
Салернітана --
15 грудня 22:00
Арсенал --
Вест Хем --
16 грудня 21:45
Челсі --
Евертон --
17 грудня 19:30
Лаціо --
Дженоа --
12 грудня 14:00 Відео
Чорноморець 2
Металіст 1925 1
12 грудня 17:00 Відео
Динамо 1
Зоря 1
12 грудня 19:30 Відео
Колос 2
Минай 1
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) 🚓 Хамство Гогілашвілі Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Найприємніше за вечір: фанати закидали футбольне поле іграшками

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
13 грудня, 00:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Уболівальники Бетіса викинули на поле тисячі м'яких іграшок, які передадуть дітям, що потребують допомоги
Подарунок для дітей
Подарунок для дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Прекрасну акцію провели вболівальники Бетіса перед матчем 17 туру чемпіонату Іспанії проти Реал Сосьєдада. Фанати закидали футбольне поле іграшками.

Подібні акції фани Бетіса проводять щороку перед різдвяними святами. Іграшки передадуть до благодійного фонду, який допомагає дітям, які потребують допомоги.

Реклама

Реклама

Читайте також: Голландські фанати під час матчу закидали дитячий сектор м'якими іграшками

Бетіс віддячив глядачам упевненою перемогою – 4:0. Вона дозволила клубу втриматися на третьому місці у турнірній таблиці.

Реклама

У Бетіса – 33 очки, вище Севілья (34) та Реал (42).

Раніше ми писали, що під час хокейного матчу на лід викинули понад 45 тисяч іграшок.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Дженоа

Завтра

22:00

Салернітана

2.10

3.50

3.30

Арсенал

15 груд

22:00

Вест Хем

2.18

3.65

3.30

Челсі

16 груд

21:45

Евертон

1.23

5.70

14.50
Порівняння бійців
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко
Вчора
06:00
Ричард Коммі
Ричард Коммі

33

Вік

34

170

Зріст

173

166

Розмах рук

180

61

Вага

61

16

Перемоги

30

2

Поразки

4

68.8%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

Результат бою
Титульний бій у Броварах
Денис Берінчик
Денис Берінчик
18 груд.
21:00
Іса Чанієв
Іса Чанієв

П1

1.06

Х

23.0

П2

8.00
Ставки на бокс
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Неділя, 12 грудня
2:1
Відео Про матч
1:1
Відео Про матч
2:1
Відео Про матч
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти