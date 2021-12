Тренер разделся до трусов: улетное видео празднования чемпионства в МЛС

В финале регулярного чемпионата MLS играли команды Нью-Йорк Сити и Портленд Тимберс. Никто из соперников не собирался отдавать чемпионство.

Футболисты Нью-Йорк Сити вели в счете до самого финального свистка, но за несколько секунд до окончания матча пропустили гол от игрока Портленд Тимберс.

Судьба чемпионства решилась в серии пенальти.

В итоге – победителем футбольной лотереи стал Нью-Йорк Сити (4:2).

Kept their cool when the pressure was on. #NYCFC



The full #MLSCup shootout. pic.twitter.com/TbLpuy1sVg