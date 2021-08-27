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Пацан сказал – пацан сделал. Тренер Антверпена пришел голым на пресс-конференцию после матча Лиги Европы

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 августа, 11:36
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Чего только не сделаешь ради успехов своей команды. Тренер бельгийского клуба пообещал своим футболистам раздеться перед журналистами и сдержал свое слово
Бриан Педерсен появился на пресс-конференции голым
Бриан Педерсен появился на пресс-конференции голым / Фото: Twitter

Главный тренер бельгийского Антверпена Бриан Приске Педерсен шокировал журналистов своим внешним видом на пресс-конференции после матча Лиги Европы. Датский специалист появился абсолютно голый, только полотенце едва прикрывало нижнюю часть его тела.

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Пресс-служба бельгийского клуба опубликовала фотографии голого 44-летнего тренера в Twitter, со словами: "Подождите… Что тут происходит?!"

В чем же причина такого необычного поступка главного тренера Антверпена?

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Бриан Педерсен
Бриан Педерсен / Фото: Twitter

Дело в том, что бельгийцы с большим трудом попали в групповой этап Лиги Европы. Команда Бриана Педерсена обыграла кипрскую Омонию (4:4 по сумме двух матчей, 3:2 по пенальти) в 4-м квалификационном раунде. Датский тренер пообещал своим футболистам, что если Анверпен пробьется в групповую стадию, то он придет на пресс-конференцию голым.

Бриан Педерсен сдержал слово и выполнил свое обещание.

Отметим, что датский специалист возглавляет Антверпен с 29 мая текущего года.

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