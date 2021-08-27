Пацан сказав – пацан зробив. Тренер Антверпена прийшов голим на прес-конференцію після матчу Ліги Європи

Чого тільки не зробиш заради успіхів своєї команди. Тренер бельгійського клубу пообіцяв своїм футболістам роздягнутися перед журналістами і дотримав свого слова

Бріан Педерсен з'явився на прес-конференції голим / Фото: Twitter

Головний тренер бельгійського Антверпена Бріан Пріске Педерсен шокував журналістів своїм зовнішнім виглядом на прес-конференції після матчу Ліги Європи. Данський фахівець з'явився абсолютно голий, тільки рушник ледь прикривав нижню частину його тіла.

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Прес-служба бельгійського клубу опублікувала фотографії голого 44-річного тренера в Twitter, зі словами: "Зачекайте ... Що тут відбувається?!"

У чому ж причина такого незвичайного вчинку головного тренера Антверпена?

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Бріан Педерсен / Фото: Twitter

Справа в тому, що бельгійці з великими труднощами потрапили в груповий етап Ліги Європи. Команда Бріана Педерсена обіграла кіпрську Омонію (4:4 за сумою двох матчів, 3:2 по пенальті) в 4-му кваліфікаційному раунді. Данський тренер пообіцяв своїм футболістам, що якщо Анверпен проб'ється в групову стадію, то він прийде на прес-конференцію голим .

Бріан Педерсен дотримався слово і виконав свою обіцянку.

Відзначимо, що данський фахівець очолює Антверпен з 29 травня поточного року.