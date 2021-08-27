Пацан сказав – пацан зробив. Тренер Антверпена прийшов голим на прес-конференцію після матчу Ліги Європи

Головний тренер бельгійського Антверпена Бріан Пріске Педерсен шокував журналістів своїм зовнішнім виглядом на прес-конференції після матчу Ліги Європи. Данський фахівець з'явився абсолютно голий, тільки рушник ледь прикривав нижню частину його тіла.
Читайте також: Зоря точно не зіграє з командою сина Луческу. Визначилися склади кошиків Ліги конференцій
Прес-служба бельгійського клубу опублікувала фотографії голого 44-річного тренера в Twitter, зі словами: "Зачекайте ... Що тут відбувається?!"
Wait ... What & # 39; s happening here ?! #OMOANT #COYR #RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/lEotWZj1FR- Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 26, 2021
У чому ж причина такого незвичайного вчинку головного тренера Антверпена?
Справа в тому, що бельгійці з великими труднощами потрапили в груповий етап Ліги Європи. Команда Бріана Педерсена обіграла кіпрську Омонію (4:4 за сумою двох матчів, 3:2 по пенальті) в 4-му кваліфікаційному раунді. Данський тренер пообіцяв своїм футболістам, що якщо Анверпен проб'ється в групову стадію, то він прийде на прес-конференцію голим .
Бріан Педерсен дотримався слово і виконав свою обіцянку.
Відзначимо, що данський фахівець очолює Антверпен з 29 травня поточного року.