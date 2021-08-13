Тепер без Мессі: прогноз, розклад і результати 1-го туру Прімери

Все про поєдинки 1 туру чемпіонату Іспанії – розклад трансляцій, котирування букмекерів, оперативні результати і турнірна таблиця

Андрій Лунін в Прімері / Фото: Marca

Сьогодні стартує одна з найсильніших футбольних ліг Старого Світу – іспанська Примера. У цьому сезоні вона пройде без Ліонеля Мессі – аргентинець покинув Барселону, якій віддав 20 років, і перейшов у Парі-Сен-Жермен.

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Чинний чемпіон Прімери – мадридський Атлетіко, спробує втриматися на п'єдесталі. У свою чергу непримиренні суперники Реал і Барселона намагатимуться забрати чемпіонський титул у команди Сімеоне.

Ми стежимо за мадридським Реалом, за який виступає українець Андрій Лунін. Будемо сподіватися, що в нинішньому сезоні він матиме більше ігрової практики.

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Хто фаворит? Фахівці букмекерських контор упевнені, що "золото" виграє королівський клуб – 2.10. Далі котирування на перемогу Барселони – 2.80, Атлетіко – 4.00...

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Де дивитись. Поєдинки Прімери в Україні можна дивитися на відеосервісі MEGOGO.

Розклад 1-го туру:

П'ятниця, 13 серпня

22:00. Валенсія – Хетафе

Субота, 14 серпня

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20.30. Мальорка – Бетіс

20.30. Кадіс – Леванте

23:00. Алавес – Реал

23:00. Осасуна – Еспаньол

Неділя, 15 серпня

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18:30. Сельта – Атлетіко

21:00. Барселона – Реал Сосьєдад

23:15 Севілья – Райо Вальєкано

Понеділок, 16 серпня

21:00. Вільяреал – Гранада

23:00. Ельче – Атлетик