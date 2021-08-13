13 серпня 19:30 Про матч
Шахтар 2
Металіст 1925 0
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
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Львів --
Інгулець --
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Чорноморець --
Олександрія --
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Вдалий дебют Коваленка: Спеція проходить суперника у Кубку Італії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
13 серпня, 21:42
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Український хавбек зіграв свій дебютний поєдинок за "орлят" у Кубку Італії. Його впевнена гра допомогла Спеції пройти в наступний раунд
Коваленко дебютував в Кубку Італії
Коваленко дебютував в Кубку Італії / Фото: Twitter

Український півзахисник Віктор Коваленко вдало дебютував за свій новий клуб. В 1/32 Кубка Італії Спеція перемогла команду Порденоне, з Серії В, з рахунком 3:1.

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Віктор з'явився на полі з перших хвилин матчу. Українець звично діяв в центрі поля, граючи центрального півзахисника. Він допомагав захисникам і при першій нагоді загрожував воротам суперника. Коваленко провів на полі 86 хвилин і в цілому дебют не зіпсував.

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Порденоне – Спеція – 1: 3
Голи: Фолорунсо 51 – Ерліч 39, Николау 45 + 3, Коллі 83 (з пенальті)

У наступному раунді Кубка Італії команда українця зіграє проти переможця пари Лечче – Парма.

Ми повідомляли, що в це літнє міжсезоння Віктор Коваленко на правах оренди перебрався з Аталанти в Спецію. У своєму попередньому клубі Віктор не мав достатньої ігрової практики, провівши всього лише один матч у Кубку Італії.

Коваленко у формі Спеції
Коваленко у формі Спеції / Фото: Instagram

Нова команда гравця збірної України, Спеція, в минулому сезоні Серії А фінішувала 15-ю з 20-ти клубів. У ній, в порівнянні з Аталантою, у Коваленко має бути більше ігрового часу і шансів проявити себе.

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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
3
8:3
7
5
Дніпро-1
3
7:3
7
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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Італія Італія
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6
Аргентина Аргентина
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