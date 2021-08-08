Аталанта віддала українця з мегазарплатою іншому клубу

Наступний сезон український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко на умовах оренди проведе в складі іншої команди з італійського чемпіонату – Спеції

Коваленко у формі Спеції / Фото: Instagram

Італійська Спеція сьогодні представила 25-річного Віктора Коваленка у статусі новачка своєї команди. "Орлята" уклали орендну угоду з Аталантою до кінця сезону-2021/2022.

Про це повідомляє офіційний сайт Спеції.

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Коваленко і Маліновський / Фото: Twitter

Нагадаємо, Коваленко є вихованцем донецького Шахтаря, а за основну команду "гірників" півзахисник виступав з 2013 року. У лютому 2021 року український гравець перейшов до Аталанти, де виступає його співвітчизник Руслан Маліновський, і уклав контракт до літа 2025 року.

Віктор Коваленко і його кохана / Фото: Instagram

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Однак минулого сезону Коваленко взяв участь лише в одному матчі чемпіонату Італії за Аталанту, яка посіла третю сходинку, і результативними діями в ньому не відзначився.

При цьому нова команда Віктора, Спеція, в минулому сезоні Серії А фінішувала 15-ю з 20-ти клубів. У ній, у порівнянні з Аталантою, у Коваленка має бути більше ігрового часу і шансів проявити себе.

Раніше ми писали, що Коваленко став найбільш високооплачуваним гравцем Аталанти – за даними італійських ЗМІ, в Бергамо йому дали річну зарплату в розмірі 2 млн євро чистими.