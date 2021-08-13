Теперь без Месси : прогноз, расписание и результаты 1-го тура Примеры

Все о поединках 1 тура чемпионата Испании – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Андрей Лунин в Примере / Фото: Marca

Сегодня стартует одна из сильнейших футбольных лиг Старого Света – испанская Примера. В этом сезоне она пройдет без Лионеля Месси – аргентинец покинул Барселону, которой отдал 20 лет, и перешел в Пари-Сен Жермен.

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Действующим чемпион Примеры – мадридский Атлетико, попробует удержаться на пьедестале. В свою очередь непримиримые соперники Реал и Барселона постараются забрать чемпионский титул у команды Симеоне.

Мы следим за мадридским Реалом, за который выступает украинец Андрей Лунин. Будем надеяться в нынешнем сезоне у него будет больше игровой практики.

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Кто фаворит? Специалисты букмекерских контор уверены, что "золото" выиграет королевский клуб – 2.10. Далее котировки на победу Барселоны – 2.80, Атлетико – 4.00...

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Где смотреть. Поединки Примеры в Украине можно смотреть на видеосервисе MEGOGO.

Расписание 1-го тура:

Пятница, 13 августа

22:00. Валенсия – Хетафе

Суббота, 14 августа

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20:30. Мальорка – Бетис

20:30. Кадис – Леванте

23:00. Алавес – Реал

23:00. Осасуна – Эспаньол

Воскресенье, 15 августа

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18:30. Сельта – Атлетико

21:00. Барселона – Реал Сосьедад

23:15 Севилья – Райо Вальекано

Понедельник, 16 августа

21:00. Вильяреал – Гранада

23:00. Эльче – Атлетик