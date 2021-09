Такому удару позаздрив би Кличко. Гравець Порту відправив у нокдаун суперника

У матчі п'ятого туру чемпіонату Португалії Порту зіграв внічию зі Спортингом – 1:1.

У першому таймі поєдинку стався епізод, якому позаздрили б боксери. Центральний захисник Порту Пепе відзначився в боротьбі з капітаном лісабонців Себастьяном Коатесом.

Під час подачі з кутового Пепе в боротьбі з опонентом завдав тому удару кулаком точно в підборіддя, тим самим відправив Себастьяна в нокдаун.

Ainda sobre ontem à noite. Como é possível que um jogador fique impune depois de agredir barbaramente, com o queixo, o punho fechado de um anjinho chamado Pepe? Era expulsar esse bandido do Coates e irradiá-lo para dar o exemplo. O futebol tem de ser implacável com gente decente! pic.twitter.com/iIIyICqPKh