Такому удару позаздрив би Кличко. Гравець Порту відправив у нокдаун суперника

Чемпіон Європи в складі збірної Португалії Пепе під час матчу проти Спортинга завдав Себастьяну Коатесу підступного удару кулаком в підборіддя

Пепе грубо зіграв в матчі чемпіонату Португалії

У матчі п'ятого туру чемпіонату Португалії Порту зіграв внічию зі Спортингом – 1:1.

У першому таймі поєдинку стався епізод, якому позаздрили б боксери. Центральний захисник Порту Пепе відзначився в боротьбі з капітаном лісабонців Себастьяном Коатесом.

Реклама

Читайте також: Пепе: "Я до 18 років спав з матір'ю"

Під час подачі з кутового Пепе в боротьбі з опонентом завдав тому удару кулаком точно в підборіддя, тим самим відправив Себастьяна в нокдаун.

Ainda sobre ontem à noite. Como é possível que um jogador fique impune depois de agredir barbaramente, com o queixo, o punho fechado de um anjinho chamado Pepe? Era expulsar esse bandido do Coates e irradiá-lo para dar o exemplo. O futebol tem de ser implacável com gente decente! pic.twitter.com/iIIyICqPKh - nuno saraiva (@nuno_a_saraiva) September 12, 2021

Реклама

Боксерський прийом не помітив рефері, тому Пепе продовжив поєдинок.

Раніше ми писали, що нападник збірної України Роман Яремчук забив свій другий гол в складі португальської Бенфіки. Форвард відзначився в поєдинку проти Санта-Клари.