Такому удару позавидовал бы Кличко. Игрок Порту отправил в нокдаун соперника

В матче пятого тура чемпионата Португалии Порту сыграл вничью со Спортингом – 1:1.

В первом тайме поединка произошел эпизод, которому позавидовали бы боксеры. Центральный защитник Порту Пепе отличился в борьбе с капитаном лиссабонцев Себастьяном Коатесом.

Во время подачи с углового Пепе в борьбе с оппонентом нанес тому удар кулаком точно в подбородок, тем самым отправив Себастьяна в нокдаун.

Ainda sobre ontem à noite. Como é possível que um jogador fique impune depois de agredir barbaramente, com o queixo, o punho fechado de um anjinho chamado Pepe? Era expulsar esse bandido do Coates e irradiá-lo para dar o exemplo. O futebol tem de ser implacável com gente decente! pic.twitter.com/iIIyICqPKh