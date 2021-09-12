Такому удару позавидовал бы Кличко. Игрок Порту отправил в нокдаун соперника

Чемпион Европы в составе сборной Португалии Пепе во время матча против Спортинга нанес Себастьяну Коатесу коварный удар кулаком в подбородок

Пепе грубо сыграл в матче чемпионата Португалии

В матче пятого тура чемпионата Португалии Порту сыграл вничью со Спортингом – 1:1.

В первом тайме поединка произошел эпизод, которому позавидовали бы боксеры. Центральный защитник Порту Пепе отличился в борьбе с капитаном лиссабонцев Себастьяном Коатесом.

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Во время подачи с углового Пепе в борьбе с оппонентом нанес тому удар кулаком точно в подбородок, тем самым отправив Себастьяна в нокдаун.

Ainda sobre ontem à noite. Como é possível que um jogador fique impune depois de agredir barbaramente, com o queixo, o punho fechado de um anjinho chamado Pepe? Era expulsar esse bandido do Coates e irradiá-lo para dar o exemplo. O futebol tem de ser implacável com gente decente! pic.twitter.com/iIIyICqPKh — nuno saraiva (@nuno_a_saraiva) September 12, 2021

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Боксерский прием не заметил рефери, поэтому Пепе продолжил поединок.

Ранее мы писали, что нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил свой второй гол в составе португальской Бенфики. Форвард отличился в поединке против Санта-Клары.