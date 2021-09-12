Що чекає на Динамо? Бенфіка здобула розгромну перемогу, Яремчук поставив фінальну крапку

Нападаючий збірної України Роман Яремчук забив свій другий гол у складі португальської Бенфіки.
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Матч 5-го туру проти Санта-Клари українець почав з лави запасних і з'явився на полі на 63-й хвилині. А вже за п'ять хвилин святкував взяття воріт команди суперника після флангового прострілу.
Benfica com 100% de eficácia @SLBenfica #sporttvportugal #ligaportugal #ligaportugalbwin #cdsantaclara #santaclara #SLBenfica #Benfica #SLB #CDSCSLB #Yaremchuk pic.twitter.com/Qmy6GRz07y- SPORT TV (@SPORTTVPortugal) September 11, 2021
Цей гол Яремчука завершив розгром Санта-Клари, гра закінчилася з рахунком 5:0 на користь Бенфіки.
Відзначимо, що для 25-річного нападника це другий гол у складі "орлів" у шести зіграних поєдинках. Крім того, на рахунку українця ще чотири гольові передачі.
Нагадаємо, що 14 вересня у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів київське Динамо прийматиме лісабонську Бенфіку.