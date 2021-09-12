Що чекає на Динамо? Бенфіка здобула розгромну перемогу, Яремчук поставив фінальну крапку

Український форвард португальської Бенфіки, напередодні матчу з київським Динамо, набрав гарну форму. Захисникам "біло-синіх" потрібно приділити особливу увагу своєму колишньому одноклубнику

Роман Яремчук забив другий гол у складі Бенфіки

Нападаючий збірної України Роман Яремчук забив свій другий гол у складі португальської Бенфіки.

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Матч 5-го туру проти Санта-Клари українець почав з лави запасних і з'явився на полі на 63-й хвилині. А вже за п'ять хвилин святкував взяття воріт команди суперника після флангового прострілу.

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Цей гол Яремчука завершив розгром Санта-Клари, гра закінчилася з рахунком 5:0 на користь Бенфіки.

Відзначимо, що для 25-річного нападника це другий гол у складі "орлів" у шести зіграних поєдинках. Крім того, на рахунку українця ще чотири гольові передачі.

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Нагадаємо, що 14 вересня у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів київське Динамо прийматиме лісабонську Бенфіку.