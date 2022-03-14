Наче 20 років тому: Арсенал вніс у заявку на матч АПЛ ексгравця збірної України (фото)

Лондонський клуб вирішив підтримати українців під час війни та згадав про свого колишнього свого футболіста Олега Лужного

Лужний знову в Арсеналі / Фото: Колаж: Сьогодні

Футбольна спільнота згуртувалася навколо України на тлі вторгнення Росії. Багато знаменитостей та організацій підтримують нас і вводять санкції проти країни-агресора.

Особливо активізувалася АПЛ, де виступають аж три наші гравці – Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко та Віталій Миколенко. А раніше в Арсеналі грав ще й Олег Лужний.

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Лондонський клуб не забув про свого ексзахисника у ці складні для України часи. Перед матчем із Лестером Арсенал вніс Лужного у заявку на поєдинок АПЛ.

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Також лондонці вивісили у роздягальні футболку з прізвищем українця та його номером 22. Саме під ним Лужний грав у Арсеналі з 1999 до 2003 року.

За цей час захисник відіграв 110 матчів, вигравши з Арсеналом чотири трофеї. Лужний ставав чемпіоном АПЛ у 2002 році, а також здобував Кубок Англії (2003) і двічі – Суперкубок країни (1999 та 2002).