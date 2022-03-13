Ура, санкціям! Челсі звернувся до уряду Британії

Через власника англійський клуб не може здійснювати трансфери, продовжувати контракти з гравцями і навіть продавати квитки

Челсі просить пустити вболівальників на трибуни / Фото: REUTERS

Лондонський Челсі просить уряд Великобританії пом'якшити санкції, накладені на клуб через його власника Романа Абрамовича.

Челсі попросив скасувати заборону трансферів і продовження контрактів з футболістами, оскільки це може призвести до кадрового дефіциту і, як наслідок, порушити принцип спортивної конкуренції.

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У лондонському клубі наголошують на тому, що влітку закінчуються контракти трьох захисників команди – Сесара Аспілікуети, Антоніо Рюдігера та Андреаса Крістенсена.

Також Челсі хоче, щоб уряд Англії скасував заборону на продаж квитків.

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Нагадаємо, власник лондонського клубу Роман Абрамович потрапив під санкції з боку Великобританії, його майно заарештовано. Це позбавляє Челсі будь-якої можливості проводити фінансові операції, а саме здійснювати трансфери, підписувати контракти тощо.