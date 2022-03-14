Словно 20 лет назад: Арсенал внес в заявку на матч АПЛ экс-игрока сборной Украины (фото)

Лондонский клуб решил поддержать украинцев во время войны и вспомнил о своем бывшем своем футболисте Олеге Лужном

Лужный снова в Арсенале / Фото: Коллаж: Сегодня

Футбольное сообщество сплотилось вокруг Украины на фоне вторжения России. Многие знаменитости и организации поддерживают нас и вводят санкции против страны-агрессора.

Особенно активизировалась АПЛ, где выступают аж три наших игрока – Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко и Виталий Миколенко. А ранее в Арсенале играл еще и Олег Лужный.

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Лондонский клуб не забыл о своем экс-защитнике в эти сложные для Украины времена. Перед матчем с Лестером Арсенал внес Лужного в заявку на поединок АПЛ.

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Также лондонцы вывесили в раздевалке футболку с фамилией украинца и его номером 22. Именно под ним Лужный играл в Арсенале с 1999 по 2003 годы.

За это время защитник отыграл 110 матчей, выиграв с Арсеналом четыре трофея. Лужный становился чемпионом АПЛ в 2002 году, а также добывал Кубок Англии (2003) и дважды – Суперкубок страны (1999 и 2002).