Голова УАФ розповів, де відбудеться перший матч в Україні після перемоги над Росією

Андрій Павелко вважає, що "Донбас-Арена" має прийняти перший футбольний поєдинок після закінчення війни з армією Путіна

Сюди знову повернеться великий футбол / Фото: Getty Images

Війна Росії проти України припинила життя в нашому футболі. УПЛ пішла на паузу на невизначений термін, а матч збірної України проти Шотландії перенесли на червень.

Поки що неясно, коли футбол зможе повернутись на територію України. Проте президент УАФ Андрій Павелко вже знає, де саме відбудеться перший матч в країні після перемоги над путінськими орками.

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"Я впевнений, для вболівальників це буде довгоочікуваний матч. Я дуже хочу і планую, що це буде на "Донбас-Арені" у Донецьку, коли ми звільнимо нашу землю від російських фашистів і повернемось у мирний час.

Звичайно ж, "Донбас-Арена" буде найкращим подарунком для наших уболівальників. Та й у Сімферополі, де Таврія стала чемпіоном України, буде наступна гра. Упевнений, що ми цього чекаємо і знаємо, що наша країна переможе".

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Нагадаємо, що після окупації Донецька у 2014 році матчі так і не проходили на "Донбас-Арені". Що ж до нашої збірної, то Україна востаннє зіграла у Донецьку 19 червня 2012 року.

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Тоді команда Олега Блохіна на Євро-2012 поступилася англійцям (0:1). У тому ж поєдинку арбітр Віктор Кашшаї засудив нашу збірну, не зарахувавши гола Марко Девіча.