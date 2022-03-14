Глава УАФ рассказал, где состоится первый матч в Украине после победы над Россией

Андрей Павелко считает, что "Донбасс-Арена" должна принять первый футбольный поединок после окончания войны с армией Путина

Сюда снова вернется большой футбол / Фото: Getty Images

Война России против Украины остановила жизнь в украинском футболе. УПЛ ушла на паузу на неопределенный срок, а матч сборной Украины против Шотландии сместили на июнь.

Пока что неясно, когда футбол сможет вернуться на территорию Украины. Тем не менее, президент УАФ Андрей Павелко уже знает, где именно пройдет первый матч в Украине после победы над путинскими орками.

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"Я уверен, для болельщиков это будет долгожданный матч. Я очень хочу и планирую, что это будет на "Донбасс-Арене" в Донецке, когда мы освободим нашу землю от российских фашистов и вернемся в мирное время.

Конечно же, "Донбасс-Арена" будет лучшим подарком для наших болельщиков. Ну и в Симферополе, где Таврия стала чемпионом Украины, будет следующая игра. Уверен, что мы все этого ждем и знаем, что наша страна победит".

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Напомним, что после оккупации Донецка в 2014 году матчи так и не проходили на "Донбасс-Арене". Что же касается нашей сборной, то Украина в последний раз сыграла в Донецке 19 июня 2012 года.

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Тогда команда Олега Блохина на Евро-2012 уступила англичанам (0:1). В том же поединке арбитр Виктор Кашшаи засудил нашу сборную, не засчитав гол Марко Девича.