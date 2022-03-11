Герой Євро-2020 продав пам'ятну футболку для допомоги армії України

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик вирішив виставити на аукціон футболку з матчу зі Швецією, щоб допомогти ЗСУ

Артем Довбик переграв захисника МЮ і збірної Швеції Лінделефа / Фото: Reuters

Світова спільнота продовжує ополчатися проти Росії та допомагати нашій країні після вторгнення РФ в Україну. Світ спорту – не виняток.

Хтось вступає до лав тероборони, хтось веде війну з фашистами в інформаційному полі, а хтось допомагає нашій армії фінансово. Саме цим шляхом вирішив піти найкращий бомбардир УПЛ цього сезону Артем Довбик.

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Нещодавно форвард Дніпра-1 виставив на аукціон свою футболку збірної України, де він забивав вирішальний гол шведам на Євро-2020. На ній Артем поставив автограф.

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У результаті пам'ятний реквізит було продано за 100 тисяч гривень нікому Олегу Козіну. Усі кошти Артем переказав на рахунок Збройних сил України, які продовжують героїчно відбивати атаки путінської армії на нашій землі.

Нагадаємо, Артем став героєм збірної України на останньому чемпіонаті Європи. Українець вийшов на заміну у матчі 1/8 фіналу проти Швеції та голом на 120+1 хвилині вивів нашу команду до чвертьфіналу.