Герой Евро-2020 продал памятную футболку для помощи армии Украины

Форвард Днепра-1 Артем Довбик решил выставить на аукцион футболку с матча со Швецией, чтобы помочь ВСУ

Артем Довбик переиграл защитника МЮ и сборной Швеции Линделефа / Фото: Reuters

Мировое сообщество продолжает ополчаться против России и помогать нашей стране после вторжения РФ в Украину. Мир спорта – не исключение.

Кто-то вступает в ряды теробороны, кто-то ведет войну с фашистами в информационном поле, а кто-то помогает нашей армии финансово. Именно по этому пути решил пойти лучший бомбардир УПЛ этого сезона Артем Довбик.

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Недавно форвард Днепра-1 выставил на аукцион свою футболку сборной Украины, в которой он забивал решающий гол шведам на Евро-2020. На ней Артем поставил свой автограф.

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В итоге памятный реквизит был продан за 100 тысяч гривен некому Олегу Козину. Все средства Артем перевел на счет Вооруженных сил Украины, которые продолжают героически отбивать атаки путинской армии на нашей земле.

Напомним, что Артем стал героем сборной Украины на последнем чемпионате Европы. Украинец вышел на замену в матче 1/8 финала против Швеции и голом на 120+1 минуте вывел нашу команду в четвертьфинал.