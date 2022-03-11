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Герой Евро-2020 продал памятную футболку для помощи армии Украины

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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11 марта, 15:21
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Форвард Днепра-1 Артем Довбик решил выставить на аукцион футболку с матча со Швецией, чтобы помочь ВСУ
Артем Довбик переиграл защитника МЮ и сборной Швеции Линделефа
Артем Довбик переиграл защитника МЮ и сборной Швеции Линделефа / Фото: Reuters

Мировое сообщество продолжает ополчаться против России и помогать нашей стране после вторжения РФ в Украину. Мир спорта – не исключение.

Кто-то вступает в ряды теробороны, кто-то ведет войну с фашистами в информационном поле, а кто-то помогает нашей армии финансово. Именно по этому пути решил пойти лучший бомбардир УПЛ этого сезона Артем Довбик.

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Недавно форвард Днепра-1 выставил на аукцион свою футболку сборной Украины, в которой он забивал решающий гол шведам на Евро-2020. На ней Артем поставил свой автограф.

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В итоге памятный реквизит был продан за 100 тысяч гривен некому Олегу Козину. Все средства Артем перевел на счет Вооруженных сил Украины, которые продолжают героически отбивать атаки путинской армии на нашей земле.

Напомним, что Артем стал героем сборной Украины на последнем чемпионате Европы. Украинец вышел на замену в матче 1/8 финала против Швеции и голом на 120+1 минуте вывел нашу команду в четвертьфинал.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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