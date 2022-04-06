Скажи дякую Путіну! Велика Британія заморозила усі активи гендиректора Газпрому

Олександр Дюков, який також є головою РФС, постраждав від британських санкцій, накладених за вторгнення Росії в Україну

Глава РФС Олександр Дюков втратив все своє майно у Великій Британії

Військова агресія Росії проти України б'є по громадянах РФ. Цивілізований світ згуртувався, щоб дати відсіч фашистам, і накладає дедалі більше санкцій на росіян.

Стосуються вони і спорту. Раніше Велика Британія заморозила активи Романа Абрамовича, який через це втратив Челсі. Тепер санкції прилетіли й іншим футбольним особам з РФ.

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Сьогодні британський уряд запровадив новий пакет обмежень для росіян. Згідно з ним, заморожені активи голови Російського футбольного союзу та гендиректора "Газпром Нафта" Олександра Дюкова.

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Крім того, під санкції потрапили члени опікунської ради РФС Леонід Міхельсон та Андрій Акімов, а також гравець Локомотива Борис Ротенберг, чий батько (повний тезка) є одним з найбагатших людей Росії.

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Нагадаємо, що на початку березня ФІФА та УЄФА виключили російські клуби та збірні зі всіх своїх турнірів. Команда Валерія Карпіна втратила можливість відібратись на ЧС-2022, а Спартаку не дали зіграти з Лейпцигом у Лізі Європи.