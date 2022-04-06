Челсі – Реал: онлайн-трансляція Ліги чемпіонів

Чинний переможець турніру зіграє проти найтитулованішого клубу Ліги чемпіонів. Челсі ще ніколи не програвав Реалу

Челсі vs Реал / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У середу, 6 квітня, продовжаться чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. У Лондоні Челсі зустрічається із Ліверпулем.

Днем раніше:

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Челсі сподівається повторити результат минулого сезону, коли лондонці у півфіналі обіграли Реал на "Стемфорд Брідж". А потім взагалі забрали трофей Ліги чемпіонів.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку у Лондоні.

Історія протистояння

У півфіналі минулої Ліги чемпіонів Челсі виграв із результатом 3:1. Перша гра у Мадриді завершилася внічию – 1:1. Рахунок на 14 хвилині відкрив Крістіан Пулішич, на що господарі відповіли через 15 хвилин точним ударом Каріма Бензема. На "Стемфорд Брідж" лондонці забили два м'ячі зусиллями Тімо Вернера (28) і Мейсона Маунта (85).

У матчі за Суперкубок УЄФА-1998 перемогу "Челсі" приніс гол Густаво Пойєта за сім хвилин до кінця основного часу. У підсумку володар Кубка кубків Челсі здолав переможця Ліги чемпіонів "Реал" з рахунком – 1:0.

Челсі обіграв мадридців та у фіналі Кубка кубків 1971 року. Перший матч завершився з рахунком 1:1. На точний удар Пітера Осгуда Реал відповів голом Ігнасіо Соко наприкінці. Двома днями пізніше пройшло перегравання. На точні удари Джона Демпсі та Осгуда мадридці відповіли голом Себастьяна Флейтаса. Перемога Челсі – 2:1.

Тренери

Томас Тухель, головний тренер Челсі:

"Ліга чемпіонів – неймовірно важкий і вимогливий турнір. Тут весь час доводиться стикатися з труднощами. Але з іншого боку, це якраз те, що ми любимо. Тут доводиться вирішувати проблеми, але це те, що ми вибрали. Нам це подобається. Ми постійно боремося з випробуваннями. Нам подобається долати труднощі".

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Наставник Реала Карло Анчелотті склав позитивний тест на COVID-19 і не поїхав до Лондона.

Хто фаворит

Букмекери вважають англійський клуб невеликим фаворитом на вихід у півфінал. Котирування на прохід Челсі – 1.81, на прохід Реала – 2.07.

Щодо конкретного матчу, то тут ситуація така: коефіцієнт на перемогу Челсі – 2.15, на нічию – 3.30, на перемогу Реала – 3.70.

Де дивитись

В Україні поєдинок можна буде переглянути на інтернет-платформі Мегого .

Коли матч у відповідь

У Мадриді команди зустрінуться 12 квітня.

Нове правило

У сезоні 2021/22 змінилися правила: за рівного рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час і за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.