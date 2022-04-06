Скажи спасибо Путину! Великобритания заморозила все активы гендиректора Газпрома

Александр Дюков, являющийся также главой РФС, пострадал от британских санкций, наложенных за вторжение России в Украину

Глава РФС Александр Дюков потерял все свое имущество в Великобритании

Военная агрессия России против Украины больно бьет по гражданам РФ. Цивилизованный мир сплотился, чтобы дать отпор фашистам, и накладывает все больше санкций на россиян.

Касаются они и спорта. Ранее Великобритания заморозила активы Романа Абрамовича, который потерял из-за этого Челси. Теперь же санкции прилетели и другим футбольным личностям из РФ.

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Сегодня британское правительство ввело в действие новый пакет ограничений для россиян. Согласно ему, заморожены активы главы Российского футбольного союза и гендиректора "Газпром Нефть" Александра Дюкова.

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Кроме того, под санкции попали члены опекунского совета РФС Леонид Михельсон и Андрей Акимов, а также игрок Локомотива Борис Ротенберг, чей отец (полный тезка) является одним из богатейших людей России.

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Напомним, что в начале марта ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из всех своих турниров. Команда Валерия Карпина потеряла возможность отобраться на ЧМ-2022, а Спартаку не дали сыграть с Лейпцигом в Лиге Европы.