Спокуслива дружина Зінченка отримала шикарний букет від свого головного фаната

Влада Седан зізналася, що чоловік балує квітами не тільки у свята

День святого Валентина ще не настав, а український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко вже засипав свою дружину, відому спортивну журналістку Владу Седан квітами. Фото з шикарним букетом вона виклала на своїй сторінці в Instagram. Нагадаємо, що сьогодні ввечері Зінченко засмутив Моурінью, а "МанСіті" розбив "Тоттенгем"у Прем'єр-лізі.

"Краще б хороші коменти писав... але можна і так. P.S. Від самого головного фаната, який більше всіх радий, що програма закінчилася", – пояснила походження квітів Влада.

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На зауваження підписників, що Валентин прийшов завчасно, Седан відповіла, що цей величезний букет з іншого приводу: "Поспішаю вас засмутити, але мені, напевно, пощастило. Мені чоловік дарує квіти не тільки у свята. А ці квіти були подаровані ще вчора. І до Дня закоханих вони ніякого відношення не мають".

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Швидше за все, букет від Олександра з нагоди закінчення футбольного проекту, в якому Влада брала участь – "Вмикай підігрів".

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Раніше Влада Седан розповіла про те, чому її не буде в Playboy: "У мене все ріденьке і малогабаритне".

Олександр Зінченко і Влада Седан на пляжі Малібу. Instagram гравця

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