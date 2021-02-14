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Шикарный букет для соблазнительной жены Зинченко приготовил ее главный фанат

14 февраля, 00:37

Елена Павлова Елена Павлова

Влада Седан призналась, что муж балует цветами не только по праздникам

День святого Валентина еще не настал, а украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко уже засыпал свою жену, известную спортивную журналистку Владу Седан цветами. Фото с шикарным букетом она выложила на своей странице в Instagram. Напомним, что сегодня вечером Зинченко расстроил Моуринью, а "МанСити" разбил "Тоттенхэм" в Премьер-лиге.

"Лучше бы хорошие комменты писал... но можно и так. P.S. От самого главного фаната, который больше всех рад, что программа закончилась", – объяснила происхождение цветов Влада.

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На замечание подписчиков, что Валентин пришел раньше времени, Седан заметила, что этот огромный букет по другому поводу: "Спешу вас огорчить, но мне, наверное, повезло. Мне муж дарит цветы не только по праздникам. А эти цветы были подарены еще вчера. И ко Дню влюбленных они никакого отношения не имеют".

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Скорее всего, букет от Александра по случаю окончания футбольного проекта, в котором она принимала участие – "Включай подогрев".

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Ранее Влада Седан рассказала о том, почему ее не будет в Playboy: "У меня все жиденькое и малогабаритное".

Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

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цветы журналистка Манчестер Сити букет Александр Зинченко Влада Седан
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