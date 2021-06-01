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Шевченко похвалився швидкістю продажів автобіографії: заробив майже півмільйона євро

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 червня, 23:33
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Головний тренер збірної України тільки місяць тому випустив власну автобіографію, але вже встиг продати 25 тисяч примірників. Надалі книга з'явиться у продажу ще в трьох країнах
Андрій Шевченко продав 25 тисяч примірників автобіографії
Андрій Шевченко продав 25 тисяч примірників автобіографії / Фото: Reuters

За перший місяць було продано 25 тисяч примірників автобіографії Андрія Шевченка "Тиха сила. Моє життя. Мій футбол". Про це розповів сам Шевченко на своїй сторінці в Twitter. А ще сьогодні Шева назвав склад збірної України на Євро-2020.

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Поки книга видається тільки в Італії на італійській, але сам Шева пообіцяв, що найближчим часом книга з'явиться на полицях магазинів в Україні, Англії та Польщі.

Друковану автобіографію головного тренера збірної України в Італії можна придбати за 17,10 євро (приблизно 570 грн), а електронна версія книги обійдеться в 9,99 євро (близько 335 грн).

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Якщо припустити, що Шевченко має на увазі продані 25 тисяч примірників друкованої версії, то за перший місяць продажів Шева заробив 427 тис євро.

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