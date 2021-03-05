Шевченку на замітку! Триразовий переможець Ліги чемпіонів запросив українського форварда

Український нападник Борис Тащі продовжить свою кар'єру в Південній Кореї. 27-річний футболіст підписав контракт з клубом "Поханг Стілерс".

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За інформацією Transfermarkt, угода розрахована до кінця 2021 року.

"Поханг Стілерс" минулий сезон закінчив на третьому місці. Клуб є п'ятиразовим чемпіоном Кореї, тричі перемагав в азіатській Лізі чемпіонів.

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Раніше Тащі виступав за "Чорноморець", "Говерлу", "Штутгарт" (Німеччина), "Збройовку" (Чехія) і "Дуйсбург" (Німеччина). У нинішньому сезоні футболіст відіграв десять матчів за німецький "Санкт-Паулі".

Борис викликався в усі юнацькі та молодіжні збірні України. А в 2015 році отримав громадянство Болгарії. Місцеві ЗМІ писали, що футболіст може бути заграний за національну команду Болгарії, але дебют так і не відбувся. А значить, Борис може продовжувати виступати за Україну.

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