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Шевченко на заметку! Трехкратный победитель Лиги чемпионов пригласил украинского форварда

5 марта, 15:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Борис Тащи будет выступать за "Поханг Стилерс"

Украинский нападающий Борис Тащи продолжит свою карьеру в Южной Корее. 27-летний футболист подписал контракт с клубом "Поханг Стилерс".

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По информации Transfermarkt, соглашение рассчитано до конца 2021 года.

"Поханг Стилерс" прошлый сезон закончил на третье месте. Клуб является пятикратным чемпионом Кореи, трижды побеждал в азиатской Лиге чемпионов.

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Ранее Тащи выступал за "Черноморец", "Говерлу", "Штутгарт" (Германи), "Зброевку" (Чехия) и "Дуйсбург" (Германия). В нынешнем сезоне футболист отыграл десять матчей за немецкий "Санкт-Паули".

Борис вызывался во все юношеские и молодежные сборные Украины. А в 2015 году получил гражданство Болгарии. Местные СМИ писали, что футболист может быть заигран за национальную команду Болгарии, но дебют так и не состоялся. А значит, Борис может продолжать выступать за Украину.

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