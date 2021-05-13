Шевченко на фінал Кубка України прибув незвичайним способом

Головний тренер нашої збірної прилетів до Тернополя на битву Динамо і Зорі на вертольоті разом зі своїм пресаташе Миколою Васильковим

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Сьогодні ввечері відбудеться фінальний матч Кубка України. На нашому сайті йде онлайн Динамо – Зоря. Відвідає останню гру сезону 2020/2021 чимало відомих персон, в тому числі – і наставник збірної України Андрій Шевченко.

Причому фахівець прибув до Тернополя оригінальним способом – на вертольоті. Разом з ним прилетів також його друг і пресаташе Микола Васильков, який і поділився фотографією в соцмережах. "Київ – Тернопіль, годину часу", – підписав кадр журналіст.

Нещодавно Шевченко озвучив свої плани після Євро-2020. Можливо, 44-річний "коуч" очолить клубну команду, хоча президент УАФ Андрій Павелко повідомив про контракт до кінця 2022 року.

Нагадаємо, на трибуни стадіону дозволили пустити всього 3000 глядачів. При цьому охоронятимуть порядок навколо арени імені Романа Шухевича близько 400 поліцейських. Початок зустрічі – о 19:00.

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Згадаймо, як команда Шевченка зіграла внічию з чемпіонами світу: