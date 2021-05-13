Шевченко на финал Кубка Украины прибыл необычным способом

Главный тренер нашей сборной прилетел в Тернополь на битву Динамо и Зари на вертолете вместе со своим пресс-аташе Николаем Васильковым

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Сегодня вечером состоится финальный матч Кубка Украины. На нашем сайте идет онлайн Динамо – Заря. Посетит последнюю игру сезона 2020/2021 немало известных персон, в том числе – и наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Причем специалист прибыл в Тернополь оригинальным способом – на вертолете. Вместе с ним прилетел также его друг и пресс-аташе Николай Васильков, который и поделился фотографией в соцсетях. "Киев – Тернополь, час времени", – подписал кадр журналист.

Недавно Шевченко озвучил свои планы после Евро-2020. Возможно, 44-летний "коуч" возглавит клубную команду, хотя президент УАФ Андрей Павелко сообщил о контракте до конца 2022 года.

Напомним, на трибуны стадиона разрешили пустить всего 3000 зрителей. При этом охранять порядок вокруг арены имени Романа Шухевича будет около 400 полицейских. Начало встречи – в 19:00.

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Вспомним, как команда Шевченко сыграла вничью с чемпионами мира: