Шахтар влаштує Oktoberfest на матчі із Зорею

Донецький клуб приготував для вболівальників багато сюрпризів перед матчем чемпіонату України з Зорею

Шахтар запрошує всіх на Олімпійський

У п'ятницю, 15 жовтня, донецький Шахтар у поєдинку 11-го туру Прем'єр-ліги прийме у Києві луганську Зорю.

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Матч розпочнеться о 17:00, а вхід на стадіон буде відкритий вже о 15:00.

Перед початком гри на вболівальників чекає тематичний фан-фестиваль у стилі Oktoberfest. Шахтар і титульний партнер клубу підготували спеціальну розважальну програму:

зона фуд-корти з тематичним меню гриль

баварські традиції, конкурси та розваги

чемпіонат з поїдання баварських сосисок

запальна концертна програма

тематична фотозона

зона атракціонів і футбольний майданчик в "Сімейному клубі"

Також перед початком матчу в чаші стадіону гімн виконає переможець першого сезону шоу Х-фактор і вболівальник Шахтаря Олексій Кузнєцов.

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Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 10 8 2 0 25 2 23 26 Забиті 25 Пропущені 2 Різниця 23 Результати останніх матчів: Н В В В В 2 Шахтар Шах 10 7 2 1 23 5 18 23 Забиті 23 Пропущені 5 Різниця 18 Результати останніх матчів: Н В В В Н 3 Ворскла Вор 10 6 3 1 19 7 12 21 Забиті 19 Пропущені 7 Різниця 12 Результати останніх матчів: В В В Н П 4 Зоря Зор 10 6 2 2 22 9 13 20 Забиті 22 Пропущені 9 Різниця 13 Результати останніх матчів: В В В Н В 5 Дніпро-1 Дні 10 6 1 3 14 12 2 19 Забиті 14 Пропущені 12 Різниця 2 Результати останніх матчів: В П В П В 6 Олександрія Оле 10 5 3 2 10 7 3 18 Забиті 10 Пропущені 7 Різниця 3 Результати останніх матчів: Н В П В Н 7 Десна Дес 10 5 1 4 13 16 -3 16 Забиті 13 Пропущені 16 Різниця -3 Результати останніх матчів: П П В Н П 8 Металіст 1925 Мет 10 4 1 5 9 13 -4 13 Забиті 9 Пропущені 13 Різниця -4 Результати останніх матчів: В В Н П П 9 Верес Вер 10 3 3 4 9 12 -3 12 Забиті 9 Пропущені 12 Різниця -3 Результати останніх матчів: Н П П В В 10 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: В П П Н В 11 Колос Кол 9 3 2 4 7 14 -7 11 Забиті 7 Пропущені 14 Різниця -7 Результати останніх матчів: В П В П П 12 Інгулець Інг 10 2 2 6 9 18 -9 8 Забиті 9 Пропущені 18 Різниця -9 Результати останніх матчів: П Н П П В 13 Львів Льв 10 1 3 6 6 15 -9 6 Забиті 6 Пропущені 15 Різниця -9 Результати останніх матчів: П В Н П П 14 Минай Мин 9 1 3 5 6 12 -6 6 Забиті 6 Пропущені 12 Різниця -6 Результати останніх матчів: П П П Н Н 15 Чорноморець Чор 10 1 3 6 11 24 -13 6 Забиті 11 Пропущені 24 Різниця -13 Результати останніх матчів: П Н П Н Н 16 Маріуполь Мар 10 1 1 8 12 25 -13 4 Забиті 12 Пропущені 25 Різниця -13 Результати останніх матчів: П П П В П