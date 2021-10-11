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Тест. Золота ера Шахтаря в питаннях і відповідях

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 жовтня, 10:13
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За 25 років під керівництвом Ріната Ахметова донецький Шахтар виграв більше 30 українських трофеїв, а також перемагав на євроарені
Рінат Ахметов зробив Шахтар грандом українського футболу
Рінат Ахметов зробив Шахтар грандом українського футболу

Чверть століття – це неймовірно солідний строк. Саме стільки між Шахтарем і Рінатом Ахметовим стоїть знак рівність.

11 жовтня 1996 року Рінат Леонідович став президентом клубу. Клубу, який з середняка перетворився в гранда українського футболу.

Так що українського, в Європі "гірники" з легкістю знімали скальпи таких грандів, як Реал, Барселона, Арсенал, Тоттенхем, Рома ...

Ну і трофеїв Шахтар за 25 років зібрав більше трьох десятків. Є в музеї навіть почесний кубок з Європи.

А наскільки ви пам'ятаєте сучасну історію донецького клубу? Чи зможете без Вікіпедії відповісти на десять наших питань? Давайте перевіримо! Пройдіть тест!

Тест. Успіхи Шахтаря під керівництвом Ріната Ахметова

Пройти тест
1/10

Який перший трофей з Рінатом Ахметовим виграв Шахтар?

Чемпіонат України
50 %
Кубок України
50 %
Суперкубок України
0 %
25 травня 1997 року Шахтар обіграв Дніпро – 1:0 і виграв Кубок України.
Далі
2/10

У якому місті Шахтар вперше став чемпіоном України?

Донецьк
100 %
Київ
0 %
Ужгород
0 %
11 червня 2002 року Шахтар в Ужгороді обіграв Закарпаття і став чемпіоном України.
Далі
3/10

Гол якого футболіста приніс Шахтарю перше чемпіонство?

Генадій Зубов
50 %
Олексій Бєлік
50 %
Андрій Воробей
0 %
Олексій Бєлік після прострілу з флангу Анатолія Тимощука забив "золотий" гол у ворота Закарпаття.
Далі
4/10

Хто з тренерів вперше вивів Шахтер у груповий турнір Ліги чемпіонів?

Валерій Яремченко
0 %
Віктор Прокопенко
50 %
Мірча Луческу
50 %
У 2000 році під керівництвом Віктора Прокопенка Шахтар вперше в історії вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.
Далі
5/10

Хто був першим тренером іноземцем у Шахтарі?

Невіо Скала
50 %
Бернд Шустер
50 %
Мірча Луческу
0 %
18 січня 2002 року головним тренером Шахтаря стає перший в історії клубу тренер-іноземець – Невіо Скала.
Далі
6/10

В якому євротурнірі перемагав Шахтар?

Кубок кубків
0 %
Ліга Європи
50 %
Кубок УЄФА
50 %
У 2009 році "гірники" виграли Кубок УЄФА, перемігши у фіналі Вердер.
Далі
7/10

Хто співав на відкритті "Донбас Арени"?

Мадонна
50 %
Бейонсе
50 %
Леді Гага
0 %
Американська співачка Бейонсе відкривала новий стадіон Шахтаря у Донецьку.
Далі
8/10

Якого футболіста Шахтар продав за рекордні для клубу 59 млн євро?

Дмитро Чигринський
0 %
Фернандіньо
50 %
Фред
50 %
За даними сайту Transfermarkt, Фред перейшов з Шахтаря у Манчестер Юнайтед за 59 млн євро.
Далі
9/10

Хто з гравців Шахтаря вигравав олімпійську медаль?

Ілсіньо
0 %
Маріуш Левандовскі
50 %
Джуліус Агахова
50 %
Бразильский півзахисник Ілсіньо виграв "бронзу" Пекіна-2008.
Далі
10/10

Цей тренер Шахтаря не зміг стати чемпіоном України, але виграв чемпіонат Іспанії.

Паулу Фонсека
0 %
Невіо Скала
0 %
Бернд Шустер
100 %
Бернд Шустер у сезоні-2007/2008 виграв іспанський чемпіонат на чолі Реала.
Далі

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6
Олександрія
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18
7
Десна
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16
8
Металіст 1925
10
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13
9
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