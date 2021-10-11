Тест. Золота ера Шахтаря в питаннях і відповідях

За 25 років під керівництвом Ріната Ахметова донецький Шахтар виграв більше 30 українських трофеїв, а також перемагав на євроарені
Рінат Ахметов зробив Шахтар грандом українського футболу
Чверть століття – це неймовірно солідний строк. Саме стільки між Шахтарем і Рінатом Ахметовим стоїть знак рівність.
11 жовтня 1996 року Рінат Леонідович став президентом клубу. Клубу, який з середняка перетворився в гранда українського футболу.
Так що українського, в Європі "гірники" з легкістю знімали скальпи таких грандів, як Реал, Барселона, Арсенал, Тоттенхем, Рома ...
Ну і трофеїв Шахтар за 25 років зібрав більше трьох десятків. Є в музеї навіть почесний кубок з Європи.
А наскільки ви пам'ятаєте сучасну історію донецького клубу? Чи зможете без Вікіпедії відповісти на десять наших питань? Давайте перевіримо! Пройдіть тест!
Тест. Успіхи Шахтаря під керівництвом Ріната Ахметова
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1/10
Який перший трофей з Рінатом Ахметовим виграв Шахтар?
Чемпіонат України
50
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Кубок України
50
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Суперкубок України
0
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Далі
2/10
У якому місті Шахтар вперше став чемпіоном України?
Донецьк
100
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Київ
0
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Ужгород
0
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3/10
Гол якого футболіста приніс Шахтарю перше чемпіонство?
Генадій Зубов
50
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Олексій Бєлік
50
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Андрій Воробей
0
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4/10
Хто з тренерів вперше вивів Шахтер у груповий турнір Ліги чемпіонів?
Валерій Яремченко
0
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Віктор Прокопенко
50
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Мірча Луческу
50
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Далі
5/10
Хто був першим тренером іноземцем у Шахтарі?
Невіо Скала
50
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Бернд Шустер
50
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Мірча Луческу
0
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Далі
6/10
В якому євротурнірі перемагав Шахтар?
Кубок кубків
0
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Ліга Європи
50
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Кубок УЄФА
50
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7/10
Хто співав на відкритті "Донбас Арени"?
Мадонна
50
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Бейонсе
50
%
Леді Гага
0
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8/10
Якого футболіста Шахтар продав за рекордні для клубу 59 млн євро?
Дмитро Чигринський
0
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Фернандіньо
50
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Фред
50
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Далі
9/10
Хто з гравців Шахтаря вигравав олімпійську медаль?
Ілсіньо
0
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Маріуш Левандовскі
50
%
Джуліус Агахова
50
%
Далі
10/10
Цей тренер Шахтаря не зміг стати чемпіоном України, але виграв чемпіонат Іспанії.
Паулу Фонсека
0
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Невіо Скала
0
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Бернд Шустер
100
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