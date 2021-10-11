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Тест. Золотая эра Шахтера в вопросах и ответах

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 октября, 10:13
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За 25 лет под руководством Рината Ахметова донецкий Шахтер выиграл более 30 украинских трофеев, а также побеждал на евроарене
Ринат Ахметов сделал Шахтер грандом украинского футбола
Ринат Ахметов сделал Шахтер грандом украинского футбола

Четверть века – это невероятно солидный срок. Именно столько между Шахтером и Ринатом Ахметовым стоит знак равенство.

11 октября 1996 года Ринат Леонидович стал президентом клуба. Клуба, который из середняка превратился в гранда украинского футбола.

Да что украинского, в Европе "горняки" с легкостью снимали скальпы таких грандов, как Реал, Барселона, Арсенал, Тоттенхэм, Рома...

Ну и трофеев Шахтер за 25 лет собрал больше трех десятков. Есть в музее даже почетный кубок из Европы.

А насколько вы помните современную историю донецкого клуба? Сможете без Википедии ответить на десять наших вопросов? Давайте проверим! Пройдите тест!

Тест. Успехи Шахтера под руководством Рината Ахметова

Старт!
1/10

Какой первый трофей с Ринатом Ахметовым выиграл Шахтер?

Чемпионат Украины
50 %
Кубок Украины
50 %
Суперкубок Украины
0 %
25 мая 1997 года Шахтер обыграл Днепр – 1:0 и выиграл Кубок Украины.
Дальше
2/10

В каком городе Шахтер впервые стал чемпионом Украины?

Донецк
100 %
Киев
0 %
Ужгород
0 %
11 июня 2002 года Шахтер в Ужгороде обыграл Закарпатье и стал чемпионом Украины.
Дальше
3/10

Гол какого футболиста принес Шахтеру первое чемпионство?

Геннадий Зубов
50 %
Алексей Белик
50 %
Андрей Воробей
0 %
Алексей Белик после прострела с фланга Анатолия Тимощука забил "золотой" гол в ворота Закарпатья.
Дальше
4/10

Кто из тренеров впервые вывел Шахтер в групповой турнир Лиги чемпионов?

Валерий Яремченко
0 %
Виктор Прокопенко
50 %
Мирча Луческу
50 %
В 2000 году под руководством Виктора Прокопенко Шахтер впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
Дальше
5/10

Кто был первым тренером иностранцем в Шахтере?

Невио Скала
50 %
Бернд Шустер
50 %
Мирча Луческу
0 %
18 января 2002 года главным тренером Шахтера становится первый в истории клуба тренер-иностранец — Невио Скала.
Дальше
6/10

В каком евротурнире побеждал Шахтер?

Кубок кубков
0 %
Лига Европы
50 %
Кубок УЕФА
50 %
В 2009 году "горняки" выиграли Кубок УЕФА, победив в финале Вердер.
Дальше
7/10

Кто пел на открытии "Донбасс Арены"?

Мадонна
50 %
Бейонсе
50 %
Леди Гага
0 %
Американская певица Бейонсе открывала новый стадион Шахтера в Донецке.
Дальше
8/10

Какого футболиста Шахтер продал за рекордные для клуба 59 млн евро?

Дмитрий Чигринский
0 %
Фернандиньо
50 %
Фред
50 %
По данным сайта Transfermarkt, Фред перешел из Шахтера в Манчестер Юнайтед за 59 млн евро.
Дальше
9/10

Кто из игроков Шахтера выигрывал олимпийскую медаль?

Илсиньо
0 %
Мариуш Левандовски
50 %
Джулиус Агахова
50 %
Бразильский полузащитник Илсиньо выиграл "бронзу" Пекина-2008.
Дальше
10/10

Этот тренер Шахтера не смог стать чемпионом Украины, но выиграл чемпионат Испании.

Паулу Фонсека
0 %
Невио Скала
0 %
Бернд Шустер
100 %
Бернд Шустер в сезоне-2007/2008 выиграл испанский чемпионат во главе Реала.
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6
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18
7
Десна
10
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16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
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11
12
Ингулец
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8
13
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