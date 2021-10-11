Тест. Золотая эра Шахтера в вопросах и ответах

За 25 лет под руководством Рината Ахметова донецкий Шахтер выиграл более 30 украинских трофеев, а также побеждал на евроарене
Ринат Ахметов сделал Шахтер грандом украинского футбола
Четверть века – это невероятно солидный срок. Именно столько между Шахтером и Ринатом Ахметовым стоит знак равенство.
11 октября 1996 года Ринат Леонидович стал президентом клуба. Клуба, который из середняка превратился в гранда украинского футбола.
Да что украинского, в Европе "горняки" с легкостью снимали скальпы таких грандов, как Реал, Барселона, Арсенал, Тоттенхэм, Рома...
Ну и трофеев Шахтер за 25 лет собрал больше трех десятков. Есть в музее даже почетный кубок из Европы.
А насколько вы помните современную историю донецкого клуба? Сможете без Википедии ответить на десять наших вопросов? Давайте проверим! Пройдите тест!
Тест. Успехи Шахтера под руководством Рината Ахметова
Старт!
1/10
Какой первый трофей с Ринатом Ахметовым выиграл Шахтер?
Чемпионат Украины
50
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Кубок Украины
50
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Суперкубок Украины
0
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2/10
В каком городе Шахтер впервые стал чемпионом Украины?
Донецк
100
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Киев
0
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Ужгород
0
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3/10
Гол какого футболиста принес Шахтеру первое чемпионство?
Геннадий Зубов
50
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Алексей Белик
50
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Андрей Воробей
0
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4/10
Кто из тренеров впервые вывел Шахтер в групповой турнир Лиги чемпионов?
Валерий Яремченко
0
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Виктор Прокопенко
50
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Мирча Луческу
50
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5/10
Кто был первым тренером иностранцем в Шахтере?
Невио Скала
50
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Бернд Шустер
50
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Мирча Луческу
0
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6/10
В каком евротурнире побеждал Шахтер?
Кубок кубков
0
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Лига Европы
50
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Кубок УЕФА
50
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7/10
Кто пел на открытии "Донбасс Арены"?
Мадонна
50
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Бейонсе
50
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Леди Гага
0
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8/10
Какого футболиста Шахтер продал за рекордные для клуба 59 млн евро?
Дмитрий Чигринский
0
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Фернандиньо
50
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Фред
50
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9/10
Кто из игроков Шахтера выигрывал олимпийскую медаль?
Илсиньо
0
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Мариуш Левандовски
50
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Джулиус Агахова
50
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10/10
Этот тренер Шахтера не смог стать чемпионом Украины, но выиграл чемпионат Испании.
Паулу Фонсека
0
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Невио Скала
0
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Бернд Шустер
100
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