Гравець Шахтаря Маркос Антоніо роздасть автографи на "Олімпійському"

Вболівальники можуть отримати автограф півзахисника донецького клубу і побачити Суперкубок України

У середу, 13 жовтня, в FC Shakhtar Store на НСК "Олімпійський" відбудеться автограф-сесія з футболістом Шахтаря Маркосом Антоніо.

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Вболівальники зустрінуться з півзахисником "оранжево-чорних" Маркосом Антоніо. Зможуть отримати його автограф на пам'ятних фото і побачити Суперкубок України, який команда завоювала у вересні.

Захід відбудеться о 19:00.

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Шахтар нагадує, що кожен може отримати миттєву знижку в клубному магазині, встановивши додаток FC Shakhtar (Google Play і App Store).

Власники абонементів і підписники Shakhtar Club можуть користуватися спеціальною знижкою.