Шахтар – Рига: пряма відеотрансляція матчу

Спаринг команди Роберто Де Дзербі з Ригою, триразовим чемпіоном Латвії, розпочнеться у суботу, 19 лютого, о 16:00 за київським часом.
Читайте також: Ібрагімович позаздрить. Гравець Шахтаря забив супергол ножицями (відео)
Пряма трансляція матчу буде доступна на ТБ та в інтернеті, а також слідкувати за поєдинком можна буде за допомогою плеєра нижче.
Далі по темі
ШАХТАР – РИГА
Матчі донецького Шахтаря на зборах
- 19.02. Рига
- 18.02. Астана 3:0
- 15.02. Маріуполь – 1:2
- 12.02. Шахтар Караганда 2:1
- 31.01. Црвена Звезда – 3:2
- 28.01. Маріуполь – 0:0
- 24.01. Вольфсбергер – 4:1
Дивіться, як Шахтар обіграв Астану