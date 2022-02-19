Шахтар – Рига: пряма відеотрансляція матчу

У суботу, 19 лютого, донецький Шахтар проведе заключний контрольний поєдинок у Туреччині – дивіться трансляцію онлайн

Шахтар зіграє спаринг із ФК "Рига" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Спаринг команди Роберто Де Дзербі з Ригою, триразовим чемпіоном Латвії, розпочнеться у суботу, 19 лютого, о 16:00 за київським часом.

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Пряма трансляція матчу буде доступна на ТБ та в інтернеті, а також слідкувати за поєдинком можна буде за допомогою плеєра нижче.

ШАХТАР – РИГА

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