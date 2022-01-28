Воротар спіймав кураж! Шахтар не зміг обіграти аутсайдера УПЛ у Туреччині

Донецький Шахтар провів другий спаринг у рамках тренувального збору в Туреччині. Спочатку суперником "гірників" мав бути чемпіон Білорусі солігорський Шахтар. Але білоруська команда не зуміла вилетіти до Туреччини і замість них на поле вийшов аутсайдер чемпіонату України.
Підопічні Роберто Де Дзербі перевершували за класом своїх суперників і протягом усього матчу володіли ігровою перевагою.
Прекрасні моменти відправити м'яч у сітку воріт азовської команди мали Маркос Антоніо та Фернандо, але каркас воріт взяв на себе удари бразильців.
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У другому таймі "гірники" посилили тиск на ворота Гальчука, але досвідчений воротар рятував свою команду. Форварди Шахтаря розривали оборону маріупольців, проте м'яч наполегливо не йшов у ворота.
У підсумку нульова нічия між "зимовим чемпіоном" та аутсайдером УПЛ – 0:0. Зазначимо, що в спарингу прийняли обидва зимові новачки Шахтаря – Давид Нерес і Вінісіус Тобіас.
ОГЛЯД МАТЧУ
Товариський матч
Шахтар (Донецьк) – Маріуполь (Маріуполь) – 0:0
Шахтар: (перший тайм) Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Маркос Антоніо, Бондаренко, Нерес, Патрік, Педріньо, Фернандо
(другий тайм): П'ятов, Тобіас, Вітао, Корнієнко, Бондар, Степаненко, Майкон, Тете, Мудрик, Судаков, Мораєс
Маріуполь: Турбаєвський, Драмбаєв, Меліченко, Биков, Стасюк, Очеретько, Мішнєв, Шостак, Світюха, Кащук, Гончарук.
(другий тайм): Гальчук, Удод, Холод, Петерман, Микитишин.
Нагадаємо, що у першому матчі на турецькому зборі Шахтар обіграв австрійський Вольфсбергер із рахунком 4:1.