Шахтар проти Шахтаря: відеотрансляція дербі у Туреччині

Сьогодні донецький Шахтар проведе черговий спаринг на тренувальному зборі у Туреччині. Суперником "гірників" буде Шахтар із Караганди

Шахтар продовжує підготовку до весняної частини сезону / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Гірницьке дербі розпочнеться о 16:00. Пряма трансляція матчу буде доступна на ТБ і в інтернеті, а також слідкувати за поєдинком можна буде за допомогою плеєра нижче.

Реклама

Карагандинський Шахтар ставав чемпіоном Казахстану у 2011 та 2012 роках, у 2013-му вигравав Кубок та Суперкубок країни та брав участь у груповому раунді Ліги Європи. Минулий сезон команда завершила на 6-му місці.

Читайте також: Емоційно поговорили: Петраков схльоснувся з Де Дзербі на тренуванні Шахтаря

До речі, у кваліфікації Ліги конференцій цього сезону карагандинці пройшли представника чемпіонату України Колос, але на наступній стадії вилетіли від Маккабі з Тель-Авіва.

Реклама

У рамках підготовки до другої частини сезону Шахтар уже провів три зустрічі:

Розклад спарингів Шахтаря, що залишилися в Туреччині:

13 лютого. 16:00 Шахтар – Маріуполь

18 лютого. 16:00 Шахтар – Астана

19 лютого. 10:00 Шахтар – Рига

А вже 26 лютого Шахтар проведе матч чемпіонату України проти Металіста 1925 року. Нагадаємо, що "гірники" пішли на канікули у статусі зимового чемпіона, випереджаючи Динамо на два очки.

Реклама