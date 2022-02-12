Шахтер против Шахтера: видеотрансляция дерби в Турции

Сегодня донецкий Шахтер проведет очередной спарринг на тренировочном сборе в Турции. Соперником "горняков" будет Шахтер из Караганды

Шахтер продолжает подготовку к весенней части сезона / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Горняцкое дерби начнется в 16:00. Прямая трансляцуия матча будет доступна на ТВ и в интернете, а также следить за поединком можно будет с помощью плеера ниже.

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Карагандинский Шахтер становился чемпионом Казахстана в 2011 и 2012 годах, в 2013-м выигрывал Кубок и Суперкубок страны и участвовал в групповом раунде Лиги Европы. Прошлый сезон команда завершила на 6-м месте.

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Кстати, в квалификации Лиги конференций текущего сезона карагандинцы прошли представителя чемпионата Украины Колос, но на следующей стадии вылетели от Маккаби из Тель-Авива.

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В рамках подготовки ко второй части сезона Шахтер уже провел три встречи:

Расписание оставшихся спаррингов Шахтера в Турции:

13 февраля. 16:00: Шахтер – Мариуполь

18 февраля. 16:00: Шахтер – Астана

19 февраля. 10:00: Шахтер – Рига

А уже 26 февраля Шахтер проведет матч чемпионата Украины против Металлиста 1925. Напомним, что "горняки" ушли на каникулы в статусе зимнего чемпиона, опережая Динамо на два очка.

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